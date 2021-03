Milan-Napoli, le ultime: Ibrahimovic indisponibile per il match di domenica

MilanNews.it si focalizza sulle condizioni di Ibrahimovic, che sarà assente nel match di domenica sera contro il Napoli.

Zlatan Ibrahimovic ancora indisponibile, non disputerà nel match contro il Napoli domenica sera.

“Il leader di casa rossonera è ancora fuori per infortunio, non ha preso parte alle partite contro Udinese e Verona, ma la notizia e che sarà in tribuna anche contro Manchester United e Napoli”.

