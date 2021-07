La SSC Napoli sull’infortunio di Lozano: “Condizioni non preoccupanti”

La SSC Napoli aggiorna tutti sulle condizioni di Hirving Lozano dopo l’infortunio subito in campo con la propria Nazionale.

Nella giornata di ieri Hirving Lozano è stato impegnato nel match con la Nazionale messicano contro il Trinidad Tobago. L’attaccante del Napoli però ha dovuto abbandonare il campo dopo poco tempo a causa di un violento scontro che lo ha costretto ad uscire in barella. Il giocatore è stato colpito con violenza al volto, precisamente sopra l’occhio sinistro. Lozano ha passato tutta la notte in ospedale, dove è stato tenuto in osservazione di continuo. Fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti.

All’indomani dell’infortunio subito da Lozano, la SSC Napoli ha aggiornato tutti sulla situazione. Il club ha tenuto a specificare che medico sociale del Napoli è in continuo contatto con lo staff medico messicano; dunque si può affermare con certezza che Hirving Lozano non è in condizioni gravi.

