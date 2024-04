La Gazzetta dello Sport – Ritiro pre-gara da venerdì: serve una reazione contro la Roma

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul prossimo impegno del Napoli in Serie A. La prossima avversaria da affrontare sarà la Roma e, nel caso in cui dovesse mancare una reazione decisiva sul campo, la squadra andrà in ritiro permanente fino alla fine del campionato. Tuttavia, non si escludono ripensamenti da parte di De Laurentiis:

“Intanto, per l’occasione, la squadra andrà in ritiro pregara dal venerdì. Poi, in caso di risultato negativo, tornerà ancora nell’hotel di Pozzuoli dove già a gennaio — in piena crisi mazzarriana — era stata costretta a rinchiudersi per qualche giorno, per provare a raddrizzare la stagione. Gli effetti non ci sono stati allora e spedire la squadra in ritiro punitivo adesso avrebbe solo peggiorato la situazione, di per sé già molto difficile”.

