Empoli-Napoli, Natan peggiore in campo: le pagelle

All’indomani di Empoli-Napoli Natan Bernardo De Souza è stato bocciato nelle pagelle dei maggiori quotidiani.

Natan Bernardo De Souza è stato considerato il peggiore in campo nella sfida tra Empoli e Napoli.

All’indomani del match la sua prestazione è stata nettamente bocciata dai quotidiani:

Tuttomercatoweb – Natan 4,5: “Prima da titolare con Calzona, ma non sfrutta la chance. Viene saltato sistematicamente da Fazzini, spesso viene beccato troppo sulle gambe e sorpreso. Al 45′ l’allenatore lo boccia e lo toglie dalla mischia, la sensazione è che con Calzona non lo rivedremo più.”

Il Mattino – 4: “Non accorcia, non attacca, non scende mai oltre la metà campo e potrebbe esser accettabile, non lo è quando viene puntato e superato ad ogni uno contro uno.”

Il Corriere dello Sport – 4: “Nell’azione del gol sbaglia due volte su Gyasi: buca l’intervento di testa e arrivederci; poi inspiegabilmente non lo segue. Quarantacinque minuti di vuoto a sinistra. Che non è il suo ruolo, per carità.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La UEFA ha aggiornato il regolamento: 6°posto buono per la Champions

Davide Nicola: “Studiato il Napoli: vogliamo fare grande prestazione e vincere”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB