Cheddira sogna il Napoli: le sue parole sul futuro

Walid Cheddira, giocatore del Napoli in prestito al Frosinone, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport in cui ha parlato del proprio futuro.

Cheddira ha affermato che attualmente il suo principale obiettivo è la salvezza con il Frosinone, ma per lui sarebbe bello giocare una Coppa europea con il Napoli.

Di seguito le sue affermzioni:

“La salvezza è un pensiero fisso. La meritano il club e questi tifosi che sono sempre al nostro fianco. Sarebbe stupido mollare proprio ora. Quando scendo in campo penso al presente, non al futuro. Io gioco per il Frosinone e adesso vogliamo salvarci. Il mio sogno? Prima la salvezza del Frosinone e poi magari una coppa europea con il Napoli. Sarebbe perfetto.”

