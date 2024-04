Allenamento Napoli: Contini in gruppo, Olivera ancora a parte

La SSC Napoli ha reso noto il report della seduta di allenamento mattutina in vista della sfida contro l’Empoli.

Questa mattina il Napoli ha preso parte al consueto allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

Il club azzurro ha riportato nel dettaglio quanto avvenuto, focalizzandosi anche sulla situazione relativa al portiere Nikita Contini ed al terzino Mathias Olivera.

Di seguito la nota del club:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma domani allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Contini ha lavorato in gruppo. Per Olivera allenamento personalizzato in palestra e campo.”

