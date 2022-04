Napoli, la sconfitta non è solo colpa del club: grande prestazione dei viola

La Gazzetta dello Sport dedica un ampio spazio alla sconfitta del Napoli contro la Fiorentina.

Il risultato finale di Napoli-Fiorentina è stato certamente sorprendente. Gli azzurri hanno incassato una pesante sconfitta casalinga perdendo la possibilità di salire ulteriormente in classifica e raggiungere il Milan. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma su questo episodio negativo; tuttavia il quotidiano tiene a sottolineare che il Napoli si è trovato di fronte ad una squadra difficile da battere, che ha disputato una grande gara.

“Ma sarebbe ingiusto dissertare solo sulle mancanze del Napoli. Perché al Maradona si è vista una Fiorentina bella e possibile. Per la squadra di Vincenzo Italiano l’Europa non è più un miraggio e per la crescita che la squadra sta mostrando l’obiettivo è possibile. I Viola sono stati più bravi a leggere i vari momenti della gara, superando con coraggio quelli più complicati.”

