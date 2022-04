Zerbin-Napoli, il giocatore sarà valutato in ritiro

Giulio Marinelli, agente di Giulio Zerbin, ha parlato dell’eventuale futuro del giocatore a Napoli.

Giulio Marinelli è intervenuto nella trasmissione “Si Gonfia la Rete” per parlare del giovane Alessio Zerbin, giocatore di proprietà del Napoli attualmente impegnato nel Frosinone. Il manager parla in particolare di un eventuale carriera di Zerbin all’interno del Napoli, sostenendo che ha tutte le carte in regola affinché ciò accada.

“Zerbin è cresciuto costantemente ed è migliorato tanto nell’arco di questa stagione. Chi l’ha valutato a ottobre dovrebbe vederlo adesso. Può giocare in Serie A con un potenziale di alto livello, può far bene in Serie A. Ha fatto 8 reti da esterno, francamente ne potrebbe fare anche di più. Se migliorerà in fase di conclusione, ci riuscirà. Per Alessio sarebbe più facile giocare in una squadra di livello inferiore, ma perché non nel Napoli? Siamo convintissimi che dovrà crescere ancora ma sicuramente potrò giocare in azzurro. Sicuramente hanno intenzione di portarlo in ritiro e valutarlo con attenzione. Lui non è più tanto giovane e ha ragione, perché è un ’99. Ci vuole più coraggio ma quando hai dei calciatori come Zerbin e Gaetano, che sono già tuoi, può essere un’ottima idea riportarli nel club.”

