Adani, Napoli: “Ennesimo appuntamento fallito, non c’è mai il salto di qualità”

L’ex difensore critica il Napoli di Spalletti dopo la sesta sconfitta del campionato

Lele Adani, ex difensore ed opinionista di “90° minuto”, ha parlato del Napoli e della pesante sconfitta al Maradona contro la Fiorentina di Italiano.

Queste le sue parole:

“Ennesimo appuntamento fallito dal Napoli di Spalletti nel momento cruciale. Ottima partita della Fiorentina che ha meritato la vittoria. Il Napoli su 6 sconfitte in campionato, 5 sono arrivate in casa al Maradona. Aveva perso la gara col Milan un mese fa e anche quella era decisiva, a dicembre con Atalanta, Spezia, Empoli. Quando deve fare un salto di qualità il Napoli puntualmente non lo fa. Veniva da una partita vinta molto bene in casa dell’Atalanta, tornava Osimhen che ha fatto gol e assist, troppe cose che vanno a testimoniare una prestazione negativa. Una sconfitta che fa molto male e che frena bruscamente la rincorsa al primo posto”.

