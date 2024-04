Allenamento Napoli, Kvaratskhelia e Juan Jesus rientrati in gruppo

Khvicha Kvaratskhelia e Juan Jesus sono tornati ad allenarsi completamente in gruppo in vista di Empoli-Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia è già tornato in gruppo con il Napoli dopo l’assenza di ieri. Anche il difensore Juan Jesus si è allenato interamente in gruppo, mentre Nikita Contini ha svolto terapie. Infine Mathias Olivera ha svolto un allenamento personalizzato.

Di seguito i dettagli della seduta di allenamento odierna riportata dalla SSC Napoli:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Terapie per Contini. Kvaratskhelia e Juan Jesus hanno svolto intera seduta in gruppo. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.”