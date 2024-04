Meret potrebbe lasciare Napoli, arriva l’occasione per Caprile

Secondo Il Mattino Alex Meret potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione, Elia Caprile potrebbe dunque tornare nel club azzurro.

Alex Meret potrebbe lasciare a breve il Napoli. La notizia è stata riportata da Il Mattino, che ha parlato anche di un eventuale ritorno in azzurro di Elia Caprile, attualmente in prestito all’Empoli.

Di seguito quanto si legge sul quotidiano campano:

“Ma anche per dare una grande soddisfazione al padre, Elia Caprile vuole assolutamente coronare il sogno di giocare con la maglia del Napoli. La scorsa estate il suo cartellino è passato dal Bari al club azzurro e la stagione 2024-25 potrebbe essere quella della grande occasione. Meret potrebbe decidere di cambiare aria e lasciare il suo testimone nei guantoni del ragazzo veronese che sogna di giocare nello stadio intitolato all’idolo di papà. Di sicuro domani pomeriggio ci sarà anche lui in tribuna con il cuore diviso. Sperando che il figlio possa mettersi in mostra con le sue parate per convincere la dirigenza azzurra ad affidargli il ruolo di titolare nella prossima stagione, se davvero Meret deciderà di lasciare il Napoli. Allora sì, la favola sarà completa. Riscritta con un capitolo in più, extra. Il lieto fine che nemmeno il papà di Caprile avrebbe potuto immaginare quando gli raccontava le gesta del «suo» Napoli e di quel campione che si chiamava Diego Armando Maradona.”

