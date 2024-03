La Gazzetta dello Sport – Kim può tornare in Serie A: l’Inter valuta il giocatore in prestito

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena di mercato. In casa Inter, dopo le varie accuse ad Acerbi che rischia la squalifica e i problemi fisici di De Vrij, si pensa a un degno sostituto al centro della difesa. Il nome in questione è quello di Kim: “Il caso Acerbi e il rendimento un po’ in calo di De Vrij portano l’Inter a riflettere sul futuro della difesa”, scrive la rosea.

Il nome che stuzzica più di tutti è quello di Kim. Il Bayern lo ha pagato 50 milioni un anno fa, quindi pensare a una separazione definitiva risulta difficile. Tuttavia, il giocatore non è un titolare in Germania e c’è da capire chi sarà il prossimo allenatore e l’impiego che ne vorrà fare. Intanto c’è da dire che i rapporti tra Inter e bavaresi sono più che buoni, considerando anche le operazioni di Pavard e Sommer andate a buon fine. A oggi non è esclusa la possibilità di una cessione di Kim in prestito, e i nerazzurri sarebbero felici di pensarci.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

