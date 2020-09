Candreva lascia l’Inter. Accordo tra Sampdoria e nerazzurri per l’esterno

Candreva saluta l’Inter. Si attende solo l’ufficialità della cessione alla Sampdoria.

L’Inter e la Sampdoria hanno raggiunto un accordo per la cessione di Antonio Candreva: 2,5 milioni ai nerazzurri. Il calciatore ha accettato la destinazione doriana e si aspetta dunque, solo l’ufficialità.

La trattativa fra la Sampdoria e l’Inter è arrivata ad un punto di svolta: Antonio Candreva raggiungerà il club ligure. Negli ultimi giorni i contatti fra le due società si erano intensificati ed oggi è stato travato l’accordo. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it“, l’esterno diventerà blucerchiato dietro un corrispettivo di 2,5 milioni di euro versato ai nerazzurri. Candreva, invece, firmerà un contratto fino al 2024 con la ‘Samp’. Arriva dall’Inter, quindi, l’esterno di qualità ed esperienza richiesto sul mercato da Claudio Ranieri alla dirigenza doriana. La Samp è vicino anche ad un ex giocatore interista, vicino Keita Balde dal Monaco. I nerazzurri invece, continuano il mercato in uscita e anche Vecino è destinato a salutare, con il Napoli in pole position per il nazionale uruguaiano

