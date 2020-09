Passaporto Suarez: nelle intercettazioni spunta Paratici

Ci sarebbe anche un uomo della Juventus coinvolto nella vicenda dell’esame di italiano di Luis Suarez.

Nel corso delle indagini circa l’irregolarità del test che sarebbe servito per consentire al calciatore uruguaiano di acquisire la cittadinanza italiana, spunta anche il nome di Fabio Paratici, responsabile dell’area tecnica del club bianconero.

Il dirigente, infatti, pur non essendo mai stato intercettato direttamente, viene più volte nominato nelle telefonate fatte dai vertici dell’Università per stranieri di Perugia che la guardia di Finanza ha intercettato.

In una conversazione in particolare, in cui al telefono c’è Simone Olivieri, direttore generale dell’ateneo, attualmente indagato, viene proprio detto: “Guarda che si è interessato Paratici”.

A riportare la notizia è l’edizione odierna di Repubblica.

