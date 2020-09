Milik-Tottenham: la trattativa è ai dettagli. Oggi possibile chiusura

Potrebbe arrivare già nella giornata odierna il tanto atteso finale dell’avventura di Milik al Napoli.

Dopo quattro stagioni all’ombra del Vesuvio, l’attaccante polacco è ai ferri corti con la società ed, essendo in scadenza, gli azzurri devono assolutamente cederlo per non correre il rischio di perderlo a zero.

Fallita la trattativa con la Roma, fortunatamente per i dirigenti partenopei, si è aperta quella con il Tottenham, che bisogno di un vice Kane.

Il procuratore del polacco, David Pantak, è da due giorni a Londra per trovare la formula giusta con gli Spurs. Il sì definitivo, dovrebbe trovarsi con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

A riportare la notizia è Tuttosport.

