Il caso Suarez non si ferma: spunta una frase shock su Paratici

Non si ferma il ciclone in merito allo scandalo dell’esame per conseguire il passaporto italiano di Suarez.

Nelle intercettazioni, infatti, sarebbero emerse delle frasi scottanti che implicherebbero un coinvolgimento diretto della Juventus. In una di queste, il dirigente bianconero, Fabio Paratici, viene addirittura definito “Più importante di Mattarella”.

Un’esagerazione ma tanto basta per capire quanto fosse importante per l’ateneo di Perugia, far passare l’esame all’uruguaiano.

Secondo quanto raccolto nelle intercettazioni, riportate dal Corriere della Sera, la dirigenza bianconera avrebbe chiesto di fare in fretta. Gli inquirenti stanno cercando di far luce su questo ovvero di capire se è stata messa pressione per organizzare la sessione d’esame in tempi utili per il tesseramento dell’attaccante, o se invece ci sia stato un tentativo per truccare l’esame.

