La Gazzetta dello Sport – Frattura insanabile in caso di squalifica: Acerbi si gioca il futuro all’Inter

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare della vicenda che lega Acerbi e Juan Jesus. I due si sono battibeccati in campo durante la sfida a San Siro, tra le loro rispettive squadre. L’accusa rivolta ad Acerbi, da parte del napoletano, ha messo a rischio il suo futuro in nerazzurro: “L’Inter non vuole macchie, ci tiene ad allontanare in ogni modo il marchio del razzismo. Non lo ha fatto pubblicamente con un comunicato, ma non è detto che non lo faccia in un secondo momento.

Tutto dipenderà dall’entità e soprattutto dal tipo dell’eventuale squalifica alla quale potrebbe andare incontro Acerbi. A fronte di uno stop lungo – e dunque della natura discriminatoria confermata delle sue parole – l’Inter automaticamente multerebbe il difensore. Ma la sanzione economica non sarebbe il cuore del discorso. La frattura a quel punto non sarebbe più ricomponibile, a meno di clamorosi colpi di scena. Ecco perché è logico immaginare una separazione in estate tra il difensore e l’Inter, anche a fronte di un contratto che pure recita giugno 2025. Sulle modalità, poi, ci sarebbe da discutere. Ma quel che è certo è che la distanza tra Acerbi e l’Inter di queste ore non lascia spazio a pensieri positivi”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, l’operazione Koopmeiners si farà: le parole di Marino

De Laurentiis sta provando a portare Hamsik a Napoli: il retroscena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Roma, Il Leverkusen propone lo scambio