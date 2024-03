Corriere dello Sport – Napoli, aperti i casting allenatore: cinque profili in lista

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro del Napoli. Il grande sogno di De Laurentiis per la panchina rimane Conte, ma a quanto pare non è l’unico profilo monitorato dagli azzurri: “La panchina, l’allenatore: quest’anno Adl ha aperto le porte a Garcia e Mazzarri per accoglierli e accompagnarli ai saluti, e poi ha aperto le braccia verso Francesco Calzona detto Ciccio, 55 anni, un vecchio amico molto caro ma soprattutto il ct della Slovacchia qualificata con ardore e qualità all’Europeo.

C’era con Sarri da vice e con Spalletti da collaboratore, e oggi invece è il tecnico titolare e una speranza: dai risultati dipendono il futuro della squadra e di conseguenza anche il suo domani. In un solo concetto, forse spietato ma chiaro: si sta giocando la riconferma, la possibilità di continuare, va da sé. De Laurentiis ci pensa, segue e valuta insieme con altri candidati: si è parlato di Conte (il suo sogno), Pioli, Italiano, Farioli, Palladino. Ma a parlare, concretamente, è solo Aurelio”.

