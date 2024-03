Corriere dello Sport – Osimhen si prepara per l’Atalanta: non dovrebbe mancare

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul recupero di Victor Osimhen. Il nigeriano contro l’Atalanta non dovrebbe mancare: “In sede rientrerà mercoledì con Lobotka e Ostigard, tutti impegnati per l’ultima volta nella stessa serata, e dunque a tre giorni dallo scontro diretto per la zona coppe con l’Atalanta, in programma sabato 29 marzo alle 12.30 al Maradona. Una maratona.

Una partita cruciale a cui Osimhen non dovrebbe mancare: ieri ha svolto personalizzato in campo ma a sua disposizione ha tutto il tempo utile per rimettersi in carreggiata a pieno regime. A Castel Volturno sono rimasti anche Anguissa, risparmiato dagli impegni del Camerun, e Traore, che ha personalmente chiesto alla federazione e al ct della Costa d’Avorio di approfittare della sosta per lavorare in sede e migliorare la sua condizione atletica”.

