Corriere dello Sport – Galtier è nei piani di ADL: lo ha contattato per chiedere informazioni.

Non solo Italiano nella testa di De Laurentiis, spunta anche il profilo di Galtier. Con Nagelsmann, dato ormai per scontato come prossimo allenatore del Psg, è possibile che il patron del Napoli possa provare una mossa quasi impossibile. Due anni fa, in quel reportage tra le panchine, ci fu un momento in cui il tecnico francese, il quale padroneggia l’Italiano, per aver vissuto a Monza nell’annata ’97-98, venne avvicinato. Quello fu un appuntamento per conoscersi e anche per instaurare un rapporto di simpatia reciproca.

