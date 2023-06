Alvino: “ADL non lo libererà facilmente Giuntoli, una cosa lo ha indispettito: vi dico”

Alvino su ADL e il futuro di Giuntoli

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli sui social ha rivelato alcune notizie avute da una sua chiacchierata con il presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco come si è espresso il giornalista riguardo al futuro del ds Giuntoli, dopo la conversazione con il patron azzurro.

Alvino:

“Scambiando quattro chiacchiere con Adl ho il convincimento che Cristiano Giuntoli difficilmente sarà liberato dal Napoli. La sua situazione contrattuale è nota (È legato al Napoli fino al 30 giugno 2024). Così come è noto quanto Adl ci tenga al rispetto dei contratti.

Il presidente mi è apparso anche indispettito dall’atteggiamento di chi, pur sapendo Giuntoli sotto contratto con il Napoli, non ha esitato a contattarlo. Al momento non sono previsti incontri tra i due su questo tema. E il presidente a giorni partirà per gli Stati Uniti”.

