Italia-Inghilterra, Kane: “È la sensazione più brutta del mondo”

L’attaccante Harry Kane ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Italia-Inghilterra.

Gli Europei 2020 si sono conclusi con la vittoria dell’Italia, che nella serata di ieri ha battuto l’Inghilterra in finale. È stata una sfida davvero intensa, decisa solo ai calci di rigore. Dopo la gara la gioia dei tifosi italiana è stata immensa, così come la delusione degli inglesi che avrebbero voluto vincere il primo europeo in casa propria.

Uno dei protagonisti della Nazionale inglese è stato indubbiamente Harry Kane, che dopo la gara rilascia alcune dichiarazioni.

“Non potevamo fare di più, perdere ai rigori è la sensazione più brutta del mondo, però siamo usciti a testa alta. Anche se fa male siamo sulla buona strada. Abbiamo giocato bene, soltanto alcune volte abbassavamo le linee. L’Italia ha tenuto molto la palla, ma nn hanno creato tante occasioni da gol. Nei tempi supplementari abbiamo avuto buone occasioni, anche ai rigori abbiamo dato il massimo. Non era la nostra serata.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mario Rui, l’agente: “Per la prossima stagione resta a Napoli”

Napoli, agente Di Lorenzo: “È sul mercato, consideriamo ogni offerta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Clima: cozze morte di caldo sulle spiagge di Vancouver