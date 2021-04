Arbitri & Arbitri – Paolo Valeri sarà l’arbitro di Sampdoria-Napoli, gara valida per la trentesima giornata di campionato.

Per la trentesima giornata di campionato il Napoli di Gennaro Gattuso dovrà affrontare la Sampdoria di Claudio Ranieri. L’ultima partita disputata dagli azzurri è stato il recupero della terza giornata di campionato contro la Juventus. Dopo quattro vittorie consecutive, il Napoli non è riuscito a vincere all’Allianz Stadium, per questo motivo la squadra farà di tutto per portare di nuovo a casa i tre punti e dimostrare di essere all’altezza per la prossima stagione di Champions League. La Sampdoria invece è lontano dalla zona Champions, ma anche dalla zona retrocessione. I blucerchiati si trovano precisamente al centro della classifica di Serie A, al decimo posto. Tuttavia la compagine guidata da Ranieri è riuscita in più di un occasione a mettere in difficoltà le grandi squadre, un esempio è proprio l’ultima gara disputata contro il Milan, terminata 1-1.

I precedenti di Paolo Valeri con il Napoli

Il match tra la Sampdoria ed il Napoli andrà in scena domenica 11 aprile allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15 e l’arbitro chiamato a dirigere lo scontro è Paolo Valeri. Egli appartiene alla sezione di Roma 2 ed inizia ad arbitrare nel 1994. Valeri arbitra in Serie A da ben quattordici anni, il primo incontro con il Napoli avviene infatti nel lontano 2008 e da allora l’arbitro ha incontrato il club partenopeo per ben ventitré volte. Sotto il suo fischietto il bilancio della squadra azzurra è più che positivo: quattordici vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte.

Paolo Valeri ha già arbitrato una gara tra Sampdoria e Napoli nel 2010, quando i partenopei si imposero sui liguri per 2-1. La gara in questione fu perfettamente equilibrata fino al minuto 77, quando Valeri concede un calcio di rigore alla Sampdoria a causa di un fallo di Paolo Cannavaro. Antonio Cassano porta così in vantaggio i blucerchiati ma gli azzurri, all’epoca guidati da Walter Mazzarri, tengono duro ed a meno di dieci minuti dalla fine ribaltano il risultato. Prima Marek Hamsik pareggia i conti al minuto 83, due minuti dopo Edison Cavani sigla il vantaggio definitivo.

I precedenti di Paolo Valeri con la Sampdoria

Proprio come il Napoli, l’arbitro Valeri ha incontrato la Sampdoria in ventitré occasioni ed anche in questo caso il bilancio è a loro favore. Con l’arbitro romano i liguri hanno collezionato ben dieci volte, sei pareggi e sette sconfitte. L’ultimo incontro risale allo scorso 14 marzo, quando la Sampdoria riesce a fermare l’Inter vincendo 2-1.

Maria Marinelli

