[FOTO] Napoli, sui social spuntano due nuove maglie

Napoli, due nuove maglie sui social

Come riportato da Il Riformista in questi giorni nel centro storico di Napoli, sono in corse delle riprese per uno spot dove alcuni attori stanno indossando le maglie del club azzurro. Sul set sono spuntate due nuove maglie con fantasia Marcelo Burlon, dove sono riportati sia il logo Kappa che la coccarda della vittoria in Coppa Italia. Sullo store dello sponsor tecnico non vi è però traccia delle due divise, anche se suoi social sono arrivati molti apprezzamenti da parte dei tifosi.

