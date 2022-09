La Gazzetta dello Sport – Il Chelsea esonera Tuchel: “È il momento di cambiare”.

Ultim’ora, il Chelsea esonera Tuchel! Il comunicato del club:

“Il Chelsea ha diffuso il seguente comunicato per comunicare la scelta dell’esonero: “Il club esprime la sua gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti i loro sforzi durante la loro permanenza con il club. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e il Mondiale per club. Poiché i nuovi proprietari hanno raggiunto i 100 giorni dall’acquisizione del club, ritengono che sia il momento giusto per effettuare questa transizione”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti: “Sognavo la coppia Ronaldo e Osimhen”

Simeone: “Non vedo l’ora di ascoltare quella musica insieme ai nostri tifosi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In migliaia ai test di medicina, proteste in tutta Italia