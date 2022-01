Rrahmani: “Io erede di Koulibaly? Se fossi italiano parlerebbero tutti di me”

Roma – Amir Rrahmani sul suo percorso al Napoli: “Se fossi italiano parlerebbero tutti di me. Io erede di Koulibaly? E’ un privilegio”.

Le parole di Amir Rrahmani per il quotidiano:

“Dico da sempre che se fossi stato italiano avrebbero parlato tutti di me. A quanto pare la mia nazione non è famosa calcisticamente parlando. Significa che devo impegnarmi ancora di più in modo tale da costringere la critica a seguirmi.

Io erede di Koulibaly? È una responsabilità grossa perché Koulibaly è Koulibaly. È il leader. Ma se dovesse accadere non ci sarebbero problemi. Quando si cresce aumentano le responsabilità e quindi sono pronto. Per me sarebbe un privilegio”.

