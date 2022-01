Calciomercato: Olivera è del Napoli, accordo raggiunto per giugno: Le cifre

Il Napoli ha chiuso per Mathias Olivera

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’ è intervenuto Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, soffermandosi sul mercato degli azzurri, ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli non riuscirà a prendere Olivera a gennaio perchè il Getafe ha fatto muro. Il Napoli già domani, potrebbe riuscire a chiudere l’operazione per giugno in modo da avere il giocatore sicuro nel prossimo campionato. Operazione sulla base di un prestito a un milione di euro e obbligo di riscatto incondizionato a 11 milioni di euro più ulteriori 3 di bonus. A questo punto non arrivando Olivera resterà Ghoulam fino alla scadenza”.