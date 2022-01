Sfuma l’ipotesi Ghoulam, l’affare non decolla: alla Lazio non interessa

La Gazzetta dello Sport – Ipotesi Ghoulam-Lazio: l’affare non decolla. Mendes lo ha proposto ai biancocelesti, ma il club non è interessato.

Il quotidiano conferma: nessun interesse per Faouzi Ghoulam da parte della Lazio. La proposta di Mendes non è stata accettata dalla società biancoceleste. Dunque, il terzino resterà a Napoli fino alla fine della stagione per concludere il contratto in azzurro, che è in scadenza proprio nel 2022. Il futuro del giocatore sarà quasi sicuramente all’estero.

