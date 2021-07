Maggio: “Porte aperte per un mio ritorno in azzurro, vivo ancora a Napoli”

Le parole dell’ex Napoli Maggio

L’ex difensore del Napoli Christian Maggio ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal, dove ha parlato anche di un suo eventuale ritorno in azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Ancora oggi vivo a Napoli, esco spesso ed i tifosi mi fermano perché sono felici di quanto ho fatto in azzurro. E’ una cosa incredibile, bellissima perché vuol dire aver lasciato il segno con lavoro e dedizione per la maglia azzurra. ipartire dopo gli impegni con le Nazionali? Mi è capitato dopo aver partecipato ad Europei e Mondiali: la squadra che trovi è più avanti ma puoi entrare subito nei meccanismi del mister e nel modo di intendere calcio. Bastano pochi giorni per rimettersi al passo. Il ritiro è importantissimo: si costruisce il gruppo in 15-20 giorni durante i quali la squadra si prepara fisicamente e mentalmente. Futuro al Napoli? Valuterò con tranquillità un ritorno, le porto sono aperte. Rappresentare il club sarebbe il massimo.”

