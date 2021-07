Coronavirus, il bollettino nazionale: 4.259 nuovi positivi e 21 decessi

Coronavirus, il bollettino nazionale

In merito all’emergenza Coronavirus in Italia, la Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino nazionale relativo alle ultime 24 ore. In Italia i nuovi positivi sono 4.259, mentre ci sono stati 21 decessi. Ecco l’elenco completo dei dati odierni:

Attualmente positivi: 51.308 (+1.998)

Deceduti: 127.905 (+21)

Dimessi/guariti: 4.118.124 (+2.235)

Ricoverati con sintomi: 1.196 (+2)

In terapia intensiva: 158 (-7 rispetto a ieri, con 9 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore)

Tamponi: 235.097 nelle ultime 24 ore

Totale casi: 4.297.337 (+4.259)

Covid: Oms, 1,5 mln di bambini hanno perso genitore o nonno