Corriere dello Sport – ADL tenta il sorpasso alla Juve: rilancio per Samardzic

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la situazione che lega il Napoli a Lazar Samardzic. I partenopei non sono più gli unici in corsa per il talento dell’Udinese, anzi, a scaturire una vera e propria sfida di mercato, ci ha pensato proprio il ds della Juventus, Giuntoli.

“Il Napoli prova il sorpasso. O il controsorpasso, dipende dai punti di vista. Fatto sta che De Laurentiis, atteso oggi in città dalla Spagna alla vigilia della delicatissima partita con la Salernitana, ha rilanciato con l’Udinese: poco più di 40 milioni di euro per il pacchetto completo Samardzic-Perez, così da colmare in un solo colpo la voragine creata dalla cessione di Elmas al Lipsia e dallo svincolo di Zielinski, e l’enorme lacuna al centro della difesa generata dall’addio di Kim”.

