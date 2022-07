Allenamento Napoli, il report della seduta pomeridiana

Il Napoli continua le sue sedute di allenamento durante il ritiro a Castel di Sangro.

L’allenamento del Napoli continua durante la seconda tappa del ritiro estivo a Castel di Sangro. Dopo l’amichevole terminata con un pareggio grazie alla doppietta di Hirving Lozano il club partenopeo ha dunque ripreso la sua routine quotidiana in campo. Poco tempo fa infatti è terminata la seduta di allenamento pomeridiana dei partenopei.

La SSC Napoli ha pubblicato come sempre il report della seduta, facendo il punto della situazione su ciò che è avvenuto. Da notare soprattutto che Matteo Politano ha svolto un lavoro di scarico in palestra, mentre il nuovo arrivato Kim ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo.

Di seguito il report pubblicato dalla SSC Napoli:

