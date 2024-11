La Gazzetta dello Sport – Gli spaccaNapoli di casa Inter sono Barella e Mkhitaryan

L’Inter è inizia a scaldare i motori per la sfida contro il Napoli. La dodicesima giornata di Serie A, si chiuderà a San Siro, con il big match fra i nerazzurri e il Napoli. L’obiettivo della squadra di Milano è il sorpasso ai partenopei: “Gli spaccaNapoli di casa Inter – si legge anche sul quotidiano – sono Barella e Mkhitaryan”.

I due centrocampisti sono stati sacrificati in Champions, contro l’Arsenal, dove hanno giocato appena 27 minuti, per non sprecare energie necessarie, in vista della sfida contro la capolista. I due macinano chilometri in Serie A: Barella infatti ha una media di 10,632km a partita seguito da Mhki con 10,582km. Dunque, dalle statistiche sono da considerarsi fondamentali anche contro il Napoli.

Nell’ultimo match contro il Venezia, Barella è apparso un po’ stanco, e anche Mhkitaryan, il quale ha lanciato diversi segnali quest’anno per confermarlo. Domenica però saranno di nuovo loro a guidare l’Inter al fianco di Calhanoglu, imprescindibile in cabina di regia. Inzaghi quindi vuole puntare sulle due armi tattiche fondamentali, utili per dar fastidio a Conte e tentare il sorpasso in vetta.

