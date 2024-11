Radio Kiss Kiss Napoli – Santacroce: “Buongiorno tra i più forti d’Italia! Fa prestazioni assurde”

L’agente dei calciatori, Fabiano Santacroce, è intervenuto in diretta a ‘Radio Goal’: “Buongiorno è tra i più forti d’Italia, sta sfornando delle prestazioni assurde. A livello di attenzione, che poi è ciò che fa la differenza per un difensore, è impressionante. Col tempo migliorerà anche nella costruzione dal basso, gli altri possono essere più ‘belli’, ma lui è più efficace. Sono in pochi che lo saltano nell’uno contro uno”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bisseck su Inter-Napoli: “Vogliamo soltanto vincere”

Inter-Napoli, il probabile modulo che sceglierà Conte

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”