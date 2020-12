Napoli, offerte per Malcuit e Ghoulam dall’estero

Napoli, offerte per Malcuit e Ghoulam

Secondo quanro riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione terzini potrebbe essere vicina alla svolta. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“C’è stata una chiamata dalla Francia per Kevin Malcuit, ma si è trattato di una perlustrazione, e chiacchierate preliminari sono state registrate per Ghoulam: il Napoli si concederà il lusso di arrivare a Junior Firpo o a Emerson Palmieri solo in presenza di addii”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gravina difende la Giustizia Sportiva: “In FIGC giuristi di valore!”

Napoli, fermo il rinnovo di Gattuso. Problemi con le clausole

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Manovra verso l’ok della Camera