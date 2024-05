Pioli si avvicina al Napoli, è il lui il favorito per la panchina azzurra

Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan, è sempre più vicino a sedere sulla panchina del Napoli nella prossima stagione

Stefano Pioli si avvicina sempre di più al Napoli, l’attuale tecnico del Milan è il favorito alla corsa per sedersi sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico emiliano a fine stagione lascerà il Milan e sarebbe pronto a sbarcare all’ombra del Vesuvio. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan, avrà visto la gara tra Udinese e Napoli con l’occhio interessato di un tecnico che l’anno prossimo non intende comunque restare sul divano. L’allenatore emiliano ha ancora un anno di contratto con il Diavolo, ma la sua avventura in rossonero è ai titoli di coda. Viceversa, il suo nome è sempre più in testa alla lista di candidati per sedere sulla panchina azzurra l’anno prossimo. Pioli sta provando a glissare il pressing sul suo futuro, dicendosi concentrato su quest’appendice di stagione. Ma le sue quotazioni in chiave Napoli continuano a essere in ascesa. De Laurentiis lo stima, il tecnico è stato sondato da tempo e le parti sembrano sempre molto vicine. Pioli ha un ingaggio di circa 4 milioni di euro con il Milan ed è facile immaginare che a breve andrà a trattare la risoluzione con tanto di incentivo all’esodo che potrebbe essere un assist per il Napoli (che proporrà un biennale a cifre leggermente più basse). L’allenatore rappresenterebbe la continuità tattica con il recente passato”.

Fonte immagine in evidenza: Flick.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Samardzic piace a Manna, possibile ritorno di fiamma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Angelina Jolie, nuove accuse a Brad Pitt: “Gli abusi sono iniziati prima del 2016”