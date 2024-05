Calzona: “Non so la qualità del lavoro di chi mi ha preceduto, squadra in una situazione disastrosa”

Francesco Calzona in conferenza stampa, queste le parole del tecnico del Napoli

Francesco Calzona è intervenuto in conferenza stampa, dopo la sfida contro l’Udinese:

Come mai non si è riusciti a raddrizzare la stagione:

“E’ un’annata con tanti problemi, un mese con partite ogni tre giorni non ci ha aiutato, siamo partiti da lontano, abbiamo cercato di migliorare alcune cose, altre le abbiamo peggiorate. Il rincorrere a tutti i costi il risultato non aiuta, mettiamoci anche il pensiero verso la prossima stagione, è normale che in una piazza come Napoli si parli di direttori e allenatori, ma può starci che così la tua testa non sia libera. La squadra mentalmente l’ho trovata in una situazione disastrosa, non è una scusante, sarebbe servito più tempo e qualche partita in meno, così si poteva raddrizzare un po’ la stagione. Ora dobbiamo chiudere in bellezza e dare una piccola gioia al nostro pubblico“.

Cosa avrebbe cambiato lavorare da inizio stagione per lei?

“Iniziare la stagione sarebbe stato spettacolare perché hai 40 giorni di preparazione, io sono arrivato con le partite di coppa in mezzo e anche la pausa per le nazionali, così non è facile. Non so la qualità del lavoro di chi mi ha preceduto, questo lo dovranno dire giocatori e dirigenti, noi sicuramente daremo il massimo fino all’ultima gara, non mi piace andare in vacanza prima, pensiamo al Bologna“.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

