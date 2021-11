Adani su Allegri: “Questa Juve non è all’altezza della storia del club: non basta un tiro deviato al 91′”

Adani su Allegri

Daniele Adani, ospite alla BoboTv ha commentato il momento della Juventus dopo la vittoria sulla Fiorentina per 1-0 al 91’:

“Io spero ancora in un miglioramento della Juventus perché è la comunità più grande d’Italia. Che possa ispirare col suo gioco i propri tifosi. Perché oggi il gioco della Juventus non è all’altezza della grandezza della storia del club. Perché non può bastare una vittoria per 1-0 al 91’ su un tiro deviato. Chi dice che la Juventus non ha una rosa forte deve guardare la Champions League: i bianconeri sono gli unici ad aver vinto quattro gare su quattro assieme a Bayern Monaco, Ajax e Liverpool.

Max deve risolvere i problemi, se gli è stata riconosciuta una forza così forte di mandato ci sarà un motivo. Spero ancora in un suo miglioramento, la Juve è la comunità con più tifosi in Italia. Chi parla di bel gioco, dice stupidate. Si tratta di gioco. Punto. Se l’idea è “arrangiatevi”, non faremo mai passare questo come idea buona. Non è cultura, non è rispetto. Noi non appoggiamo ‘arrangiatevi’, mi spiace”.

