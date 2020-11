Napoli, nazionali: gli infortuni e la positività di Hysaj fanno infuriare De Laurentiis

Il presidente azzurro era contrario alla convocazione dei suoi giocatori per gli impegni con le nazionali

Sono ore di tensione quelle che si stanno vivendo in casa Napoli. La sosta per le nazionali ha non solo causato gli infortuni di Ospina e Osimhen ma anche il contagio al Covid-19 di Elseid Hysaj, gli azzurri quindi si trovano di punto in bianco senza tre titolari. Questa situazione non è andata giù al patron del club Aurelio De Laurentiis, lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano riferisce di Un De Laurentiis infuriato per questa situazione, il presidente si era già opposto alla convocazione dei suoi giocatori in nazionale ritenendo pericoloso mandare i calciatori in giro per il mondo durante una pandemia globale:

