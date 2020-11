Napoli, ag. Insigne: “Rinnovo? Ne parleremo in un secondo momento, con Gattuso rapporto speciale”

L’agente del capitano azzurro parla del momento del suo assistito

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto durante la trasmissione TeleCapri Onda Azzurra, in onda su TeleCapri. Nel suo intervento ha parlato del momento del capitano azzurro e del suo rapporto con mister Gattuso, facendo anche trapelare delle indicazioni sul suo futuro rinnovo.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Con Gattuso c’è un feeling straordinario, si vogliono bene, c’è un rapporto umano che va al di là del calcio. Il rinnovo di Insigne può essere favorito anche da quello di Gattuso? A prescindere dal rapporto speciale che ha con il mister, Insigne ha un rapporto viscerale innanzitutto con il Napoli. E’ tuttavia molto presto per parlarne, visto anche il momento che sta attraversando il mondo del calcio e l’Italia credo sia ingiusto affrontare questi discorsi. Adesso bisogna solo pedalare e fare un grandissimo campionato con il Napoli, non c’è neanche la necessità di parlare di rinnovo oltre il 2022. L’unica cosa che conta per lui ora è fare una grandissima stagione con il suo Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Forfait Osimhen: Gattuso vara il piano B

Fedele: “Napoli-Inter, asse caldo: si lavora ad un clamoroso scambio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il discorso di Jennifer Lopez alle donne, premiata come Icona dell’anno ai People’s Choice Awards