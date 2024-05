Tuttomercatoweb.com – Ag. Simeone: “Scambio con Immobile? Notizia creata dai giornali”

L’agente di Giovanni Simeone, Alessandro Moggi, alla fine del ‘Gran Galà del Calcio’, è intervenuto ai microfoni di TMW, per parlare dei suoi assistiti: “Ricevere un premio in un settore così complicato come il nostro, molto concorrenziale, è motivo di grande soddisfazione”.

Immobile sta bene alla Lazio?

“Non mi devo ripetere… Alla Lazio non c’è il momento migliore della sua storia, ma ci sono stati tanti cambiamenti. Evidentemente quest’anno era necessario e questo è un momento di transizione, ma è una società importante, un presidente importante e un bravo ds. E’ giusto dare fiducia a Tudor che ha fatto risultati incoraggianti”.

Simeone alla Lazio e Immobile al Napoli è un’idea?

“Totalmente priva di fondamento allo stato attuale, una notizia di mercato creata dai giornali. Un’idea affascinante per motivi storici, ma priva di significato”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Le parole di Calzona dopo il pareggio tra Udinese e Napoli

Udinese-Napoli, Cajuste: “Siamo tristi, i nostri tifosi sono unici”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi