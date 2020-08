Calciomercato Napoli – Mendes al lavoro per accontentare Ghoulam e Hysaj

Calciomercato Napoli – Mendes vuole sistemare i terzini Ghoulam e Hysaj

Calciomercato Napoli – Trovare una sistemazione per i due terzini del Napoli è una delle priorità di George Mendes. Secondo quanto riportato dal portale tuttomercatoweb, Fouzi Ghoulam potrebbe finire in Premier League: la pista Wolverhampton potrebbe presto diventare attuale. Ancora da sciogliere, invece, i nodi su Hysaj: mister Gattuso vorrebbe trattenere l’albanese ma, senza rinnovo di contratto (in scadenza 2021), potrebbe finire sul mercato o entrare in un maxi scambio con la Roma.

