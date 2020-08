Calciomercato – Gabriel Magalhaes sarà un giocatore del Napoli la prossima settimana?

Gabriel Magalhaes, difensore del Lille, lascerà sicuramente il club francese

Gabriel Magalhaes lascerà certamente il Lille. Il difensore seguito dal Napoli ha avuto il benestare del suo presidente Gerard Lopez, che alla BBC spiega:

“Gabriel è giovane, molto potente, al momento uno dei due centrali più dominanti della Ligue 1. Il modo in cui lavoriamo è semplice. Spieghiamo a lui e al suo entourage cosa stiamo cercando e una volta che abbiamo le offerte la scelta spetta a lui, come accaduto con Pépé e Osimhen. Ora ci siamo, gli abbiamo detto “Probabilmente dovrai prendere una decisione, ma non ti mettiamo pressione”. Penso che la prenderà al massimo settimana prossima. Partirà, abbiamo dato il nostro ok per questo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ceccarini: ”Napoli, bloccato Gabriel, prepara l’assalto a due calciatori”

Giuntoli: “È vero, stiamo seguendo Reguilon, ma il Real ha grandi pretese”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: contagi ancora in salita, sono 629