Il Mattino – Kvara, continua l’attesa rinnovo: non c’è fretta ma l’entourage bussa alla porta di ADL.

L’edizione odierna del quotidiano torna a parlare del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è ancora in attesa del nuovo contratto, così come il suo entourage è pronto a bussare ancora alla porta di Aurelio De Laurentiis. Non c’è fretta, ma la questione tiene banco da mesi, soprattutto dopo le ulteriori richieste avanzate dal giocatore. È tutto da rivedere, a partire dai parametri fissati e l’aumento delle cifre.

Fonte foto: FLICKR.COM

