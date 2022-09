Allenamento Napoli: le ultime su Lozano, Osimhen e Demme

La SSC Napoli pubblica le seduta di allenamento odierna della squadra, soffermandosi su Victor Osimhen, Diego Demme ed Hirving Lozano.

Prosegue l’allenamento del Napoli in vista della sfida di Champions League di domani sera. La SSC Napoli ha pubblicato come di consueto un comunicato in cui è presente il report della seduta. Ancora terapie per Victor Osimhen dopo l’infortunio durante l’ultima sfida di Champions. Diego Demme continua invece ad allenarsi regolarmente. Infine Hirving Lozano, che con ogni probabilità non partirà per la Scozia poiché, come riportato, questo pomeriggio si allenerà individualmente.

Di seguito il report completo sull’allenamento del Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Glasgow contro i Rangers in programma domani alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Demme ha fatto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie. Lozano svolgerà nel pomeriggio lavoro personalizzato in palestra e in campo.”

