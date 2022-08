Non solo lo United su Lozano, spunta anche il Lipsia

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, su Hirving Lozano si sarebbero fiondate due squadre: Manchester United e nelle ultime ore si è aggiunto anche il Lipsia:

“Manchester United e Lipsia sono i club che hanno chiesto informazioni al Napoli su Lozano in questa settimana”.

#ManchesterUnited and #Leipzig are the clubs, which have asked info for #Napoli’s winger Hirving #Lozano in the last weeks. #transfers #MUFC https://t.co/NU3ho6G3wP

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2022