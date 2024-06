Il Mattino – Conte vuole incontrare Giuffredi per parlare di Di Lorenzo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’arrivo di Antonio Conte al Napoli. Il tecnico domani non scenderà in città insieme ai suoi colleghi, ma resterà ancora a Torino per risolvere alcune questioni. Sbarcherà a Castel Volturno solo quando sarà formalizzata la data della presentazione. Intanto ha le idee chiare per Giovanni Di Lorenzo: “Pianificherà in quei giorni il suo tour napoletano che lo porterà, certamente, a visitare Castel Volturno. Probabilmente scenderà in città anche con la famiglia. Domani a Torino potrebbe prendere di petto il caso Di Lorenzo e incontrare il suo procuratore, Giuffredi“.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Raffaele Palladino è il nuovo tecnico della Fiorentina

Sfuma la pista PSG per Osimhen: spunta la decisione di Luis Enrique

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi