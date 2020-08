CdS: Napoli, Boga e Ünder? Qualè la prima scelta e le offerte del club

Napoli, Boga la prima scelta, l’alternativa è Under che potrebbe arrivare offrendo Maksimovic e 15 milioni

Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell’interesse del Napoli per Under della Roma e di altri obiettivi riguardanti il club azzurro.

Questo quanto riporta il quotidiano sportivo:

“Al momento l’ipotesi più praticabile è Ünder al Napoli. La Roma lo valuta 25 milioni, De Laurentiis vorrebbe inserire un giocatore: si potrebbe fare per Maksimovic e 15 milioni. Gattuso per quel ruolo ritiene Boga del Sassuolo la prima scelta, in alternativa c’è il turco. Più difficile inserire nella trattativa con il club azzurro Milik, che comunque piace alla Roma e ha il contratto in scadenza il prossimo anno”.

