Attacchi social, arabi invadono profilo Napoli: “Voi proseguite con Zielinski e noi prendiamo Veiga”

I social del Napoli, ma non solo, anche quelli degli esperti di mercato come Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, sono stati presi d’assalto dai tifosi arabi nelle ultime ore. I tifosi sauditi, dopo il ‘no’ di Zielinski alla proposta dell’Al-Ahli, sono ancora inferociti. Dopo la mossa del club saudita, ovvero di soffiare Gabri Veiga ai partenopei, i tifosi si sono vendicati tramite la piattaforma online.

I commenti provocatori non mancano: “Veiga arriva nel calcio che conta” o “Voi proseguite con Zielinski, noi ci assicuriamo il talento più luminoso”, “In pochi anni faremo invidia alla Premier League”. Non facendo mancare qualche sfottò per Zielinski.

Fonte foto: Flickr.com

No problem, leave Zielinski in your team and I will sign your first goal in the transfer window 👌🏻💚 pic.twitter.com/nTwHUcQzGZ

— just Anas (@x16lz) August 23, 2023