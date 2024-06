Sfuma la pista PSG per Osimhen: spunta la decisione di Luis Enrique

PSG-Osimhen, le ultimissime

Calciomercato Napoli – Sfuma la pista PSG per Vitor Osimhen. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, è molto più probabile che Osimhen alla fine vada in Premier League. Per i giornalisti transalpini, infatti, la pista PSG si è notevolmente raffreddata:

“Non appena ci fu l’annuncio dell’addio di Mbappé, i dirigenti parigini avevano fatto trapelare che ci sarebbe potuta essere la possibilità di un arrivo di Victor Osimhen. Ma ora Luis Enrique vuole dare fiducia a Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos per la prossima stagione con la possibilità di vedere Bradley Barcola evolversi da falso nove. Non ci sono quindi mai stati dei contatti ufficiali tra il club e l’entourage del nigeriano. Al momento il Psg è più indietro rispetto ai club inglesi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Maggio: “Conte-Napoli, annuncio ufficiale mercoledì. La possibile data per la presentazione”

Crisi Di Lorenzo-Napoli: dietro c’è la Juventus, intesa Giuntoli entourage capitano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”